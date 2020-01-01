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Ибрагимович готов продлить контракт с Миланом, но при одном условии

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Шведский форвард не против остаться в Милане.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Футболист Милана Златан Ибрагимович не против остаться в итальянском клубе на еще один сезон. 

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Форвард готов продлить контракт с “россонери“, но при одном условии, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Ибрагимович поставил требование Милану. Златан хочет, чтобы клуб во время летнего трансферного рынка усилился. Таким образом, чтобы “россонери“ могли бороться на самом высоком уровне.

Ранее Мальдини сообщил, что нападающий может автоматически остаться на еще один год по условию контракта.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Сериа А, футбол, чемпионат Италии по футболу
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