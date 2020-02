Мертенс повторил клубный рекорд по результативности за Наполи

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Наполи дома принимает Барселону.

На 30-й минуте матче полузащитник хозяев Дрис Мертенс отметился красивым голом в ворота Барселоны.

Для бельгийского футболиста этот гол стал 121-м за Наполи. Ему удалось повторить клубный рекорд Марека Гамшика. Отметим, что бывшему футболисту Наполи потребовалось провести 520 матчей за неаполитанцев“, чтобы добраться до этой отметки. Мертенс провел 310 матчей, чтобы забить 121 гол.

121 - Dries Mertens' opener against Barcelona was his 121st goal for Napoli in all competitions, moving him level with Marek Hamsik as the joint-top scorer in the club's history. Landmark. pic.twitter.com/lYwcYoSful