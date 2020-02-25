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Мертенс повторил клубный рекорд по результативности за Наполи

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Бельгиец отметился голом в матче с Барселоной.
Дрис Мертенс
Дрис Мертенс
Getty Images

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Наполи дома принимает Барселону.

На 30-й минуте матче полузащитник хозяев Дрис Мертенс отметился красивым голом в ворота Барселоны. 

Для бельгийского футболиста этот гол стал 121-м за Наполи. Ему удалось повторить клубный рекорд Марека Гамшика. Отметим, что бывшему футболисту Наполи потребовалось провести 520 матчей за неаполитанцев“, чтобы добраться до этой отметки. Мертенс провел 310 матчей, чтобы забить 121 гол.

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка.

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