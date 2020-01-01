Бонуччи: Каждый в Ювентусе что-то почерпнул у Роналду и стал лучше

Итальянец лестно высказался в сторону своего одноклубника.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи прокомментировал игру своего партнера по команде Криштиану Роналду.

“Кроме техники выдающимся игроком Роналду делает его стабильность. Он никогда не упускает даже мелочей, которые могут повредить ему.

Когда мы возвращаемся с матчей ночью, то он переодевается и ныряет в холодную воду, чтобы восстановиться. Он постоянно стремится быть лучшим. Роналду - это боевая машина.

Криштиану можно только восхищаться и учиться у него. За те два года, что он играет в Ювентусе, каждый из нас что-то почерпнул у него и стал лучше“, - цитирует Бонуччи Football365 со ссылкой на L'Equipe.

В этом сезоне Роналду провел 21 матч за Ювентус в чемпионате Италии, где забил 21 гол.