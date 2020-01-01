Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бонуччи: Каждый в Ювентусе что-то почерпнул у Роналду и стал лучше

Комментариев: 0
Итальянец лестно высказался в сторону своего одноклубника.
Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду
Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду
Getty Images

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи прокомментировал игру своего партнера по команде Криштиану Роналду.

“Кроме техники выдающимся игроком Роналду делает его стабильность. Он никогда не упускает даже мелочей, которые могут повредить ему.

Когда мы возвращаемся с матчей ночью, то он переодевается и ныряет в холодную воду, чтобы восстановиться. Он постоянно стремится быть лучшим. Роналду - это боевая машина.

Криштиану можно только восхищаться и учиться у него. За те два года, что он играет в Ювентусе, каждый из нас что-то почерпнул у него и стал лучше“, - цитирует Бонуччи Football365 со ссылкой на L'Equipe.

В этом сезоне Роналду провел 21 матч за Ювентус в чемпионате Италии, где забил 21 гол.

Поделись:
Теги: футбол, Ювентус, Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь