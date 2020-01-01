Мальдини сообщил, при каком условие Ибрагимович останется в Милане

"Россонери" должны попасть в Лигу чемпионов.

Директор Милана Паоло Мальдини назвал условие продление контракта с нападающим клуба Златаном Ибрагимовичем.

“Ибрагимович подписал контракт на шесть месяцев с оговоркой об автоматическом продлении. Такое произойдет, если мы попадем в Лигу чемпионов.

Если нам не получится выполнить такую цель, то мы однозначно сядем за стол переговоров. С Иброй всегда мы все обсуждаем лично, всегда должен быть открытый диалог. Всегда так было с ним, иначе он не приехал бы“, - цитирует Мальдини Sky Sport Italia

Отметим, что тренер сборной Швеции не против возвращения Ибрагимовича.