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Мальдини сообщил, при каком условие Ибрагимович останется в Милане

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"Россонери" должны попасть в Лигу чемпионов.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Директор Милана Паоло Мальдини назвал условие продление контракта с нападающим клуба Златаном Ибрагимовичем.

“Ибрагимович подписал контракт на шесть месяцев с оговоркой об автоматическом продлении. Такое произойдет, если мы попадем в Лигу чемпионов.

Если нам не получится выполнить такую цель, то мы однозначно сядем за стол переговоров. С Иброй всегда мы все обсуждаем лично, всегда должен быть открытый диалог. Всегда так было с ним, иначе он не приехал бы“, - цитирует Мальдини Sky Sport Italia

Отметим, что тренер сборной Швеции не против возвращения Ибрагимовича.

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Теги: Паоло Мальдини, Златан Ибрагимович, бокс, Сериа А, Лига чемпионов
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