Матчи Интера и Аталанты отменили из-за коронавируса

Решение было принято на государственном собрание.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что спортивные события в регионах Венето и Ломбардия отменяются.

“Министр спорта Винченцо Спадафора намерен отменить все спортивные мероприятия, которые запланированные на воскресенье (23 февраля) в регионах Венето и Ломбардия“, - приводит слова Джузеппе Конте BBC.

Таким образом, поединки: Интер - Сампдория, Верона - Кальяри и Аталанта - Сассуоло не состоятся.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили 42 матча из-за коронавируса.