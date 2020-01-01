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Матчи Интера и Аталанты отменили из-за коронавируса

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Решение было принято на государственном собрание.
В Италии отменили матчи из-за коронавируса
В Италии отменили матчи из-за коронавируса
Getty Images

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что спортивные события в регионах Венето и Ломбардия отменяются. 

“Министр спорта Винченцо Спадафора намерен отменить все спортивные мероприятия, которые запланированные на воскресенье (23 февраля) в регионах Венето и Ломбардия“, - приводит слова Джузеппе Конте BBC.

Таким образом, поединки: Интер - Сампдория, Верона - Кальяри и Аталанта - Сассуоло не состоятся.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили 42 матча из-за коронавируса.

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Теги: коронавирус, Италия, футбол
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