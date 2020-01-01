Фиорентина - Милан 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Команды не смогли выявить сильнейшего.

Фиорентина - Милан: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Италии Фиорентина дома принимала Милан.

Счет в матче был открыт во втором тайме. Ребич вывел “россонери“ вперед на 56-й минуте матча. Спустя несколько минут Фиорентина осталась в меньшинстве. Дальберт был удален за грубой фол.

“Фиалки“ не ушли с поля без забитого гола. На 85-й минуте поединка хозяева заработали право на пробитие пенальти, который уверенно реализовал Пулгар.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Фиорентина - Милан:

Фиорентина — Милан 1:1

Голы: Пулгар, 85 (пен.) — Ребич, 56



Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола (Игор, 73), Дункан, Пулгар, Кастровилли (Кутроне, 68), Дальберт — Кьеза, Влахович.



Милан: Дж. Доннарумма (Бегович, 52) — Конти, Габбья (Мусаккьо, 74), Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо (Салемакерс, 81), Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович.



Предупреждения: Касерес — Беннасер, Чалханоглу, Эрнандес.

Удален: Дальберт - ...