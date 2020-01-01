СПАЛ - Ювентус 1:2 видео голов и обзор матча Серии А

Туринцы взяли очередные три очка в чемпионате Италии.

СПАЛ - Ювентус: видео голов Getty Images

Туринский Ювентус сумел одержать победу над СПАЛом в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Голами в стане "старой сеньоры" отличились Аарон Рэмзи и Криштиану Роналду, а вот хозяева поля забили только с пенальти.

Отметим, что этот поединок стал 1000-м в карьере Роналду.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча СПАЛ - Ювентус:

СПАЛ - Ювентус 1:2

Голы: Петанья, 69 (с пенальти) - Роналду, 39, Рэмси, 60

СПАЛ: Бериша - Ционек, Бонифаци, Зуканович, Река - Миссироли (Туньов, 80), Вальдифьори, Валоти (Ди Франческо, 89) - Кастро (Фарес, 60), Петанья, Стрефецца.

Ювентус: Щесны - Алекс Сандро, Кьеллини (Де Лигт, 54), Ругани, Данило - Матюиди (Бернардески, 79), Бентанкур, Рэмси (Рабио, 73) - Роналду, Дибала, Куадрадо.

Предупреждения: Валоти, Зуканович, Стрефецца, Ционек - Матюиди, Данило.