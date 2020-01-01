Роналду отыграл 1000-й матч в карьере

В своем юбилейном поединке португалец отличился голом.

Туринский Ювентус обыграл СПАЛ в матче 25-го тура чемпионата Италии.

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Участие в этом поединке принял форвард "старой сеньоры" Криштиану Роналду, для которого эта встреча стала 1000-й в карьере. За этот период 35-летний португалец забил 725 голов и отдал 220 результативных переда.

Также на счету форварда пять побед в Лиге чемпионов, победы в чемпионатах Англии, Испании, Италии и множество других трофеев.

Ранее Лионель Месси сравнил Криштиану Роналду с хищником.