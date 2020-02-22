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Роналду и Рэмзи принесли Ювентусу победу над СПАЛом

Комментариев: 3
Подопечные Маурицио Сарри заработали три очка в выездном поединке Серии А.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Туринский Ювентус обыграл СПАЛ в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Голами в стане “старой сеньоры“ отличились Криштиану Роналду и Аарон Рэмзи, а хозяева поля свой единственный гол забили с пенальти усилиями Андреа Петаньи.

СПАЛ - Ювентус - 1:2
Голы: Петанья, 69 (с пенальти) - Роналду, 39; Рэмзи, 60

СПАЛ: Бериша - Ционек, Бонифаци, Зуканович, Река - Миссироли (Туньов, 80), Вальдифьори, Валоти (Ди Франческо, 89) - Кастро (Фарес, 60), Петанья, Стрефецца.

Ювентус: Щенсны - Алекс Сандро, Кьеллини (Де Лигт, 54), Ругани, Данило - Матюиди (Бернардески, 79), Бентанкур, Рэмси (Рабьо, 73) - Роналду, Дибала, Куадрадо.

Предупреждения: Валоти, Зуканович, Стрефецца, Ционек - Матюиди, Данило.

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Теги: Ювентус, СПАЛ, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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Комментариев (3)
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Ramsey  (аноним)  22.02.2020, 21:55
Оценка:  0
Ramsey
Ахуеть
Ronaldo  (аноним)  22.02.2020, 21:55
Оценка:  0
Ronaldo
Я вообще-то один гол забил, второй Рэмзи
Пе4кин_говорит    22.02.2020, 21:54
Оценка:  0
Пе4кин_говорит
Автор проспись иди.Какой дубль???Второй гол забил Рэмзи.
Эй,владелец БигМира разгони ты уже этих идиотов.
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