Роналду и Рэмзи принесли Ювентусу победу над СПАЛом

Подопечные Маурицио Сарри заработали три очка в выездном поединке Серии А.

Криштиану Роналду Getty Images

Туринский Ювентус обыграл СПАЛ в матче 25-го тура чемпионата Италии. Голами в стане “старой сеньоры“ отличились Криштиану Роналду и Аарон Рэмзи, а хозяева поля свой единственный гол забили с пенальти усилиями Андреа Петаньи. СПАЛ - Ювентус - 1:2

Голы: Петанья, 69 (с пенальти) - Роналду, 39; Рэмзи, 60 СПАЛ: Бериша - Ционек, Бонифаци, Зуканович, Река - Миссироли (Туньов, 80), Вальдифьори, Валоти (Ди Франческо, 89) - Кастро (Фарес, 60), Петанья, Стрефецца. Ювентус: Щенсны - Алекс Сандро, Кьеллини (Де Лигт, 54), Ругани, Данило - Матюиди (Бернардески, 79), Бентанкур, Рэмси (Рабьо, 73) - Роналду, Дибала, Куадрадо. Предупреждения: Валоти, Зуканович, Стрефецца, Ционек - Матюиди, Данило.

Горемыкина Екатерина