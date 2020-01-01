В Италии отменили 42 матча из-за коронавируса

Опасный вирус добрался и до Европы.

В Италии пришлось отменить матчи из-за коронавируса. Об этом сообщает Football Italia.

Читай также: "Я слежу за тобой": Буффон попал в скандал из-за неудачной штуки о коронавирусе

В регионах Ломбардия и Венето уже зафиксировали 25 случаев заражения, из которых два завершились летальным исходом. В связи с этим во всех футбольных лигах Италии, кроме Серии А, были отменены матчи. Число отмененных игр на данный момент составляет 42 матча.

Отмечается также, что среди футболистов есть возможность заражения. 38-летний игрок команды Лоди, выступающей в одной из любительских лиг, недавно ездил в Китай и теперь находится на карантине. Пока что симптомов заболевания у него не наблюдается.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса отложили старт чемпионата Южной Кореи.