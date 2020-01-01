Брешия - Наполи 1:2 видео голов и обзор матча Серии А

"Ласточки" не смогли добыть домашнюю победу.

Брешия уступила Наполи Getty Images

Наполи в выездном матче обыграл Брешию в рамках 25 тура чемпионата Италии. Голами в составе неаполитанцев отметились Инсинье и Руис.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брешия - Наполи:

Брешия – Наполи 1:2

Голы: Чансельор, 26 – Инсинье, 50 (с пенальти), Руис, 54

Брешия: Йоронен - Сабелли, Чансельор, Матею, Мартелла - Дессена (Ндой, 85), Тонали, Бизоли – Бьярнасон (Скрабб, 66), Змргал - Балотелли

Наполи: Оспина - Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Руй - Руис, Демме (Алан, 86), Элмас (Зьелински, 76) - Политано, Мертенс (Милик, 67), Инсинье

Предупреждения: Матею, Мартелла, Дессена - Мертенс, Элмас, Милик.