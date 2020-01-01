Буффон: Я надеюсь, что Сарри останется в Ювентусе

Легендарный голкипер поддержал главного тренера Ювентуса.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон высказался по поводу главного тренера команды Маурицио Сарри, которого в последнее время критикует общественность.

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“Нужно время для достижения необходимых качеств. Решение измениться и попробовать что-то новое было правильным для достижения наших целей. Я очень надеюсь, что Сарри останется, потому что это будет означать, что мы что-то выиграли“, - цитирует Буффона Football Italia.

Кроме того, легендарный вратарь рассказал о конкуренции в чемпионате Италии.

“Если Интер сумеет пройти дальше в Лиге Европы, то я бы сказал, что Лацио станет для нас более приоритетным конкурентом, так как они будут играть только по выходным“, - добавил футболист.

Ранее Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах возвращения в Ювентус.