Возлюбленная Роналду показала украшения стоимостью 1 миллион евро

Джорджина Родригес опубликовала фото в социальных сетях.

Джорджина Родригес, девушка форварда Ювентуса Криштиану Роналду, в Stories на своей страничке в Instagram опубликовала фото с дорогими украшениями.

На снимке видно руку девушки с кольцом с синим сапфиром и бриллиантовой огранкой, часы марки Patek Philippe и несколько браслетов.

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По информации издания AS, стоимость этих украшений составляет почти 1 миллион евро. Так, кольцо оценивается в 800 тысяч, часы - около 40 тысяч, а браслеты - около 30 тысяч.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду гелендваген на день рождения.