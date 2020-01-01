Мино Райола: Погба не против вернуться в Ювентус
Француз подумает о будущем после чемпионата Европы.
Агент футболиста Манчестер Юнайтед Поля Погба Мино Райола признался, что его подопечный не против вернуться в Ювентус.
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“Италия - это дом для Поля. Он не против вернуться в Ювентус, но мы посмотрим, что произойдет после Евро.
У него есть желание играть на самом высоком уровне, но он не может бросить МЮ в сложной ситуации,“ - приводит слова Райолы Goal.com.
Напомним, что Райола рассказал о будущем Погба в Манчестер Юнайтед.
Ранее сообщалось, что Погба намерен покинуть “красных дьяволов“.
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