Милан - Ювентус: онлайн трансляция полуфинального матча Кубка Италии

Милан примет Ювентус в первом матче Кубка Италии. Следите за событиями этого поединка в онлайн трансляции на нашем сайте.

В четверг, 13 февраля, Милан примет Ювентус в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Поединок состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

Онлайн трансляция матча Милан - Ювентус будет доступна в этой новости 13 февраля, начиная с 21:45 по киевскому времени.

Милан по пути в 1/2 финала обыграл СПАЛ (3:0) и Торино (4:2), а Ювентус справился с Удинезе (4:0) и Ромой (3:1).

Команды 25 раз играли между собой в Кубке Италии - 8 раз побеждали миланцы, 11 раз - туринцы, а еще 6 поединков завершились вничью. В последний раз Милан и Ювентус играли в этом турнире почти два года назад в финале. Тогда "старая синьора" одержала разгромную победу со счетом 4:0.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является Ювентус.

Последние игры Милана:

09.02.20. Интер - Милан - 4:2 (Серия А)

02.02.20. Милан - Верона - 1:1 (Серия А)

28.01.20. Милан - Торино - 4:2 (Кубок Италии, 1/4 финала)

24.01.20. Брешия - Милан - 0:1 (Серия А)

19.01.20. Милан - Удинезе - 3:2 (Серия А)

Последние игры Ювентуса:

08.02.20 Верона - Ювентус - 2:1 (Серия А)

02.02.20 Ювентус - Фиорентина - 3:0 (Серия А)

26.01.20 Наполи - Ювентус - 2:1 (Серия А)

22.01.20 Ювентус - Рома - 3:1 (Кубок Италии, 1/4 финала)

19.01.20 Ювентус - Парма - 2:1 (Серия А)

Последние очные встречи:

10.11.19 Ювентус - Милан - 1:0 (Серия А)

06.04.19 Ювентус - Милан - 2:1 (Серия А)

16.01.19 Ювентус - Милан - 1:0 (Суперкубок Италии)

11.11.18 Милан - Ювентус - 0:2 (Серия А)

09.05.18 Ювентус - Милан - 4:0 (Кубок Италии)