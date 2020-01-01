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Милан - Ювентус: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал Кубка Италии

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Милан примет Ювентус в полуфинальном матче Кубка Италии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Милан - Ювентус: прогноз букмекеров
Милан - Ювентус: прогноз букмекеров
Getty Images

В четверг, 13 февраля, Милан примет Ювентус в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Поединок состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии являются гости поля. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу “старой сеньоры“ с коэффициентом 2.11, в то время как на успех Милана можно поставить с коэффициентом 3.60. Ничью здесь оценили в 3.50.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу гостей поля здесь оценили в 2.05, а на триумф хозяев принимают ставки с коэффициентом 3.60. Ничейный результат здесь оценили в 3.40.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Милана - 3.60, победа Ювентуса - 2.05, ничья - 3.40.

Матч Милан - Ювентус состоится в четверг, 13 февраля, в 21:45 по киевскому времени. Ответный поединок пройдет в Турине 4 марта.

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Теги: Милан, Ювентус, букмекеры, Кубок Италии, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, футбол, ставки на спорт
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