Интер в невероятном дерби обыграл Милан

Миланское дерби осталось за Интером, который совершил невероятный камбэк.

Интер подходил к противостоянию с соседями с мыслями о том, что может догнать Ювентус в таблице, но для этого нужно побеждать Милан, который в последних матчах показывает игру намного лучше, чем в первой части сезона, а, главное, добывает результат.

Интер - Милан: лучшие кадры матча Getty Images

Первый тайм начался с того, что Милан был более активным и имел более опасные моменты. Чего только стоит удар Чалханоглу в штангу. Но и Интер имел свои шансы. Казалось, что сейчас команда Антонио Конте должна выровнять игру, но не тут то было. Вторую половину тайма "россонери" выиграли в одни ворота. Интер практически не ходил в атаку, а гол Милана уже витал в воздухе.

Подопечные Стефано Пиоли все же добились своего, и забили не раз, а сразу два. Сначала Ибра на дальней штанге головой сбросил под голевой удар Ребичу, а через несколько минут Ибра на дальней штанге головой уже пробил сам. Оба раза резервный кипер Паделли выручить не сумел.

Интер - Милан: лучшие кадры матча Getty Images

Затем был перерыв. Не понятно, что Конте такого сказал своим игрокам, но то, каким вышел Интер на второй тайм, понять сложно.

"Нерадзурри" сразу ринулись в атаку и уже на 51-й минуте Брозович забил. Гол, конечно, получился несколько на удачу, но и этого Интер успел создать несколько моментов. Марсело же попал по летящему мячу, и угодил прямо в угол ворот.

Всего три минуты спустя забил Весино. Казалось, что Алексис был вне игры в том моменте. Но чилиец остановил мяч, не стал пытаться переиграть Доннаруму, а развернулся и отдал на партнера. Тот пробил сильно и прошил Кьяера, подменявшего Доннарумму на линии ворот.

Интер - Милан: лучшие кадры матча Getty Images

И вот матч начался, можно сказать, сначала. Но Милан уже не вернулся. Интер продолжал владеть инициативой и создавать моменты. Добились своего они на 70-й минуте. Де Врей оказался выше всех и переправил мяч в ворота головой. Сомнений, что подопечные Конте удержат победный счет практически не было. Милан, который играл в первом тайме, на второй просто не вышел.

Интер - Милан: лучшие кадры матча Getty Images

Финальную точку в поединке поставил Лукаку. Он выиграл борьбу в центре поля и отдал на фланг, а сам побежал в штрафную, где и дождался подачи от Мозеса. Удар головой, гол, 4:2, точка.

Интер - Милан 4:2

Голы: Брозович, 51, Весино, 54, де Врей, 70, Лукаку, 90+3 - Ребич, 40, Ибрагимович, 45+1

Интер: Паделли - Годин, де Врей, Шкриниар - Кандрева (Мозес, 80), Весино, Брозович, Барелла, Янг (Бираги, 90+5) - Лукаку, Санчес (Эриксен, 72)

Милан: Дж. Доннарумма - Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес - Кастильехо (Леао, 80), Кессье (Пакета, 81), Беннасер, Ребич (Бонавентура, 84) - Чалханоглу - Ибрагимович

Предупреждения: Весино, Шкриньяр, Барелла, Лукаку - Кессье, Конти