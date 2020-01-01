Интер в невероятном дерби обыграл Милан
Интер подходил к противостоянию с соседями с мыслями о том, что может догнать Ювентус в таблице, но для этого нужно побеждать Милан, который в последних матчах показывает игру намного лучше, чем в первой части сезона, а, главное, добывает результат.
Первый тайм начался с того, что Милан был более активным и имел более опасные моменты. Чего только стоит удар Чалханоглу в штангу. Но и Интер имел свои шансы. Казалось, что сейчас команда Антонио Конте должна выровнять игру, но не тут то было. Вторую половину тайма "россонери" выиграли в одни ворота. Интер практически не ходил в атаку, а гол Милана уже витал в воздухе.
Подопечные Стефано Пиоли все же добились своего, и забили не раз, а сразу два. Сначала Ибра на дальней штанге головой сбросил под голевой удар Ребичу, а через несколько минут Ибра на дальней штанге головой уже пробил сам. Оба раза резервный кипер Паделли выручить не сумел.
Затем был перерыв. Не понятно, что Конте такого сказал своим игрокам, но то, каким вышел Интер на второй тайм, понять сложно.
"Нерадзурри" сразу ринулись в атаку и уже на 51-й минуте Брозович забил. Гол, конечно, получился несколько на удачу, но и этого Интер успел создать несколько моментов. Марсело же попал по летящему мячу, и угодил прямо в угол ворот.
Всего три минуты спустя забил Весино. Казалось, что Алексис был вне игры в том моменте. Но чилиец остановил мяч, не стал пытаться переиграть Доннаруму, а развернулся и отдал на партнера. Тот пробил сильно и прошил Кьяера, подменявшего Доннарумму на линии ворот.
И вот матч начался, можно сказать, сначала. Но Милан уже не вернулся. Интер продолжал владеть инициативой и создавать моменты. Добились своего они на 70-й минуте. Де Врей оказался выше всех и переправил мяч в ворота головой. Сомнений, что подопечные Конте удержат победный счет практически не было. Милан, который играл в первом тайме, на второй просто не вышел.
Финальную точку в поединке поставил Лукаку. Он выиграл борьбу в центре поля и отдал на фланг, а сам побежал в штрафную, где и дождался подачи от Мозеса. Удар головой, гол, 4:2, точка.
Интер - Милан 4:2
Голы: Брозович, 51, Весино, 54, де Врей, 70, Лукаку, 90+3 - Ребич, 40, Ибрагимович, 45+1
Интер: Паделли - Годин, де Врей, Шкриниар - Кандрева (Мозес, 80), Весино, Брозович, Барелла, Янг (Бираги, 90+5) - Лукаку, Санчес (Эриксен, 72)
Милан: Дж. Доннарумма - Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес - Кастильехо (Леао, 80), Кессье (Пакета, 81), Беннасер, Ребич (Бонавентура, 84) - Чалханоглу - Ибрагимович
Предупреждения: Весино, Шкриньяр, Барелла, Лукаку - Кессье, Конти
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