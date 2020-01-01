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Лацио минимально обыграл Парму и поднялся на второе место

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Лацио на выезде завоевал важные три очка.
Лацио обыграл Парму
Лацио обыграл Парму
Getty Images

В матче 23-го тура чемпионата Италии Парма на своем поле уступила Лацио с минимальным счетом.

Единственный гол забил Кайседо на 41-й минуте поединка. Эта победа позволила "бело-небесно-голубым" выйти на второе место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 53 очка.

Впрочем, Интер еще имеет шансы обойти Лацио в таблице, если обыграет Милан.

Парма - Лацио 0:1
Гол: Кайседо, 41

Парма: Коломби - Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальоло (Песселья, 79) - Эрнани, Бругман (Кулуевски, 61), Капрари (Спрокати, 67) - Куцка, Корнелиус, Куртич

Лацио: Стракоша - Габаррон, Луис Фелипе, Ачерби - Марушич (Лаццари, 57), Пароло, Лукас Лейва (Катальди, 82), Альберто, Хони - Кайседо (Корреа, 62), Иммобиле

Предупреждения: Куцка, Капрари, Алвеш - Кайседо, Лукас Лейва. 

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Теги: Парма, Лацио, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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