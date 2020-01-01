Наполи - Лечче 2:3 видео голов и обзор матча Серии А

Подопечные Гаттузо потерпели поражение на своем поле.

Наполи - Лечче: видео голов Getty Images

В матче 23-го тура чемпионата Италии Наполи на своем поле уступил Лечче со счетом 2:3.

В составе гостей дубль оформил Джанлука Лападула, а еще один гол забил Марко Манкозу. У неаполитанцев взятием ворот отличились Аркадиуш Милик и Хосе Кальехон.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи - Лечче:

Наполи - Лечче 2:3

Голы: Милик, 48, Кальехон, 90 - Лападула, 29, 61, Манкозу, 82.

Наполи: Оспина - Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо - Демме, Лоботка (Мертенс, 46), Зелиньски - Политано (Кальехон, 62), Милик, Инсинье (Лосано, 76).

Лечче: Вигорито - Донати, Лучони, Россеттини, Рисполи - Барак, Дейола (Пас, 90+1), Сапонара, Майер (Петриччоне, 68) - Фалько (Манкозу, 75), Лападула.

Предупреждение: Кулибали, Зьелински, Милик, Руи, Демме - Рисполи, Вигорито.