Аталанта установила невероятный рекорд результативности за последние 60 лет

Клуб из Бергамо повторил достижение Ювентуса 60-летней давности.

Аталанта из Бергамо стала самой результативной командой Серии А за последние 60 лет после 23 туров.

Бергамаски за 23 матча забили 61 гол, и такой результат в последний раз был у Ювентуса в сезоне-1959/60. С тех пор ни одной команде не удавалось достичь подобного показателя.

Отметим, что на данный момент в пяти топ-чемпионатах Европы больше Аталанты забили только Манчестер Сити, который отыграл уже 25 туров.

Стоит сказать, что в матче 23-го тура Аталанта обыграла Фиорентину, а победный гол забил украинец Руслан Малиновский.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Фиорентина - Аталанта.