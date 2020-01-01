Аталанта установила невероятный рекорд результативности за последние 60 лет
Клуб из Бергамо повторил достижение Ювентуса 60-летней давности.
Аталанта из Бергамо стала самой результативной командой Серии А за последние 60 лет после 23 туров.
Бергамаски за 23 матча забили 61 гол, и такой результат в последний раз был у Ювентуса в сезоне-1959/60. С тех пор ни одной команде не удавалось достичь подобного показателя.
Отметим, что на данный момент в пяти топ-чемпионатах Европы больше Аталанты забили только Манчестер Сити, который отыграл уже 25 туров.
Стоит сказать, что в матче 23-го тура Аталанта обыграла Фиорентину, а победный гол забил украинец Руслан Малиновский.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Фиорентина - Аталанта.
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