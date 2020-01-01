Гасперини: Малиновский меняет игру Аталанты
Специалист похвалил украинского футболиста.
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру Руслана Малиновского в матче Серии А с Фиорентиной (2:1), где украинцу удалось забить гол.
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“Сегодня я немного поменял позицию Пашаличу. Он сыграл выше, а затем я выпустил Малиновского. Руслан дает нам ресурс и необходимую альтернативу.
Малиновский меняет игру Аталанты“, - цитирует Гасперини Il Salotto del Calcio.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
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