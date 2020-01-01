Роналду установил новый рекорд Серии А
Португалец забил в десяти матчах подряд.
В 23-м туре чемпионата Италии Ювентус отправился на выезд в Верону (1:2).
Криштиану Роналду установил новый рекорд чемпионата Италии. Португалец отличился забитым голом в матче. Для Криштиану это десятый матч подряд, в котором он забивает за Ювентус в рамках Серии А.
Роналду обошел легенду Ювентуса Давида Трезеге, который в 2005 году смог забить в девяти матчах подряд в рамках чемпионата Италии.
В текущем сезоне португалец провел 20 матчей за Ювентус, в которых ему удалось забить 19 раз и отдать две голевые передачи.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
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