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Роналду установил новый рекорд Серии А

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Португалец забил в десяти матчах подряд.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В 23-м туре чемпионата Италии Ювентус отправился на выезд в Верону (1:2).

Криштиану Роналду установил новый рекорд чемпионата Италии. Португалец отличился забитым голом в матче. Для Криштиану это десятый матч подряд, в котором он забивает за Ювентус в рамках Серии А.

Роналду обошел легенду Ювентуса Давида Трезеге, который в 2005 году смог забить в девяти матчах подряд в рамках чемпионата Италии.

В текущем сезоне португалец провел 20 матчей за Ювентус, в которых ему удалось забить 19 раз и отдать две голевые передачи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

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Теги: Криштиану Роналду, Верона, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, футбол, рекорд, Давид Трезеге
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