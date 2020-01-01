Верона - Ювентус 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Ювентус сенсационно уступил Вероне.

Верона - Ювентус: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 23-го тура Верона дома принимала Ювентус.

Гости открыли счет в матче на 65-й минуте матча. Роналду с центра поля убежал от игроков Вероны и точно пробил в дальний угол. Хозяева не опустили руки и уже на 76-й минуте сравняли счет. Под конец второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота туринского клуба, который точно реализовал Паццини.

Эта победа позволила Вероне подняться на шестое место с 34 очками. Ювентус занимает первое место,у которого в активе 54 очка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Верона - Ювентус:

Верона — Ювентус 2:1

Голы: Борини, 76, Паццини, 85 (с пенальти) — Роналду, 65

Верона: Сильвестри — Гюнтер, Кумбулла, Ррахмани, Фараони — Пессина, Велозу (Верре, 58), Амрабат — Борини, Дзакканьи(Паццини, 69), Лазович (Димарко, 79)

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Бентанкур (Де Шильо, 82) — Коста (Рэмси, 72), Игуаин (Дибала, 59), Роналду