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Торино - Сампдория 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Сампдория сумела на выезде одолеть соперника.

Торино - Сампдория: видео голов
Торино - Сампдория: видео голов
Getty Images

Торино на своем поле уступил Сампдории в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Хозяева поля вели со счетом 1:0, однако гости умудрились забить три гола за девять минут и вырвать победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Торино - Сампдория:

Торино - Сампдория 1:3
Голы: Верди, 56 - Рамирес, 70, 75, Куальярелла, 79 (с пенальти)

Торино: Сиригу - Иццо, Нкулу, Лянко - Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна (Ансальди, 75), Верди (Мейте, 83), Беренгер - Белотти

Сампдория: Аудеро - Мурру, Колли, Тонелли, Берещински - Линетты, Экдаль, Торсби (Янтко, 68), Рамирес (Бертолаччи, 86) - Куальярелла (Ла Гумина, 90), Габбьядини

Предупреждения: Беренгер, Белотти, Ринкон - Экдаль, Торсби, Мурру, Колли 

Удаление: Иццо, 78

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Теги: Торино, Сампдория, чемпионат Италии по футболу, видео голов, обзор матча, чемпионат Италии, футбол
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