Торино - Сампдория 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Сампдория сумела на выезде одолеть соперника.
Торино на своем поле уступил Сампдории в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Хозяева поля вели со счетом 1:0, однако гости умудрились забить три гола за девять минут и вырвать победу.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Торино - Сампдория:
Торино - Сампдория 1:3
Голы: Верди, 56 - Рамирес, 70, 75, Куальярелла, 79 (с пенальти)
Торино: Сиригу - Иццо, Нкулу, Лянко - Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна (Ансальди, 75), Верди (Мейте, 83), Беренгер - Белотти
Сампдория: Аудеро - Мурру, Колли, Тонелли, Берещински - Линетты, Экдаль, Торсби (Янтко, 68), Рамирес (Бертолаччи, 86) - Куальярелла (Ла Гумина, 90), Габбьядини
Предупреждения: Беренгер, Белотти, Ринкон - Экдаль, Торсби, Мурру, Колли
Удаление: Иццо, 78
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