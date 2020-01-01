Торино - Сампдория 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Сампдория сумела на выезде одолеть соперника.

Торино - Сампдория: видео голов Getty Images

Торино на своем поле уступил Сампдории в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Хозяева поля вели со счетом 1:0, однако гости умудрились забить три гола за девять минут и вырвать победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Торино - Сампдория:

Торино - Сампдория 1:3

Голы: Верди, 56 - Рамирес, 70, 75, Куальярелла, 79 (с пенальти)

Торино: Сиригу - Иццо, Нкулу, Лянко - Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна (Ансальди, 75), Верди (Мейте, 83), Беренгер - Белотти

Сампдория: Аудеро - Мурру, Колли, Тонелли, Берещински - Линетты, Экдаль, Торсби (Янтко, 68), Рамирес (Бертолаччи, 86) - Куальярелла (Ла Гумина, 90), Габбьядини

Предупреждения: Беренгер, Белотти, Ринкон - Экдаль, Торсби, Мурру, Колли

Удаление: Иццо, 78