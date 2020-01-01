Фиорентина - Аталанта 1:2 видео голов и обзор матча Серии А

Аталанта на выезде обыграла Фиорентину, а решающий гол забил украинец Руслан Малиновский.

Фиорентина - Аталанта: видео голов Getty Images

В матче 23-го тура чемпионата Италии Аталанта на выезде обыграла Фиорентину.

"Фиалки" один раз поразили ворота соперника, на что клуб из Бергамо ответил двумя голами. Один из них забил украинец Руслан Малиновский спустя 8 минут после своего появления на поле.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Фиорентина - Аталанта:

Фиорентина - Аталанта 1:2

Голы: Кьеза, 32 - Сапата, 49, Малиновский, 72.

Фиорентина: Драговски - Миленкович, Песселья, Игор - Лирола, Бенасси (Бадель, 85), Пульгар (Соттил, 79), Кастровилли, Дальберт - Кьеза, Кутроне (Влахович, 46).

Аталанта: Голлини - Толой, Паломино, Джимсити - Кастань, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 64), Госенс - Гомес (Тамезе, 90) - Иличич, Сапата.

Предупреждения: Кастровилли, Влахович - Сапата, Голлини.