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Фиорентина - Аталанта 1:2 видео голов и обзор матча Серии А

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Аталанта на выезде обыграла Фиорентину, а решающий гол забил украинец Руслан Малиновский.

Фиорентина - Аталанта: видео голов
Фиорентина - Аталанта: видео голов
Getty Images

В матче 23-го тура чемпионата Италии Аталанта на выезде обыграла Фиорентину.

"Фиалки" один раз поразили ворота соперника, на что клуб из Бергамо ответил двумя голами. Один из них забил украинец Руслан Малиновский спустя 8 минут после своего появления на поле.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Фиорентина - Аталанта:

Фиорентина - Аталанта 1:2
Голы: Кьеза, 32 - Сапата, 49, Малиновский, 72.

Фиорентина: Драговски - Миленкович, Песселья, Игор - Лирола, Бенасси (Бадель, 85), Пульгар (Соттил, 79), Кастровилли, Дальберт - Кьеза, Кутроне (Влахович, 46).

Аталанта: Голлини - Толой, Паломино, Джимсити - Кастань, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 64), Госенс - Гомес (Тамезе, 90) - Иличич, Сапата.

Предупреждения: Кастровилли, Влахович - Сапата, Голлини.

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Теги: Аталанта, Фиорентина, видео голов, чемпионат Италии по футболу, обзор матча, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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