Аталанта обыграла Фиорентину благодаря голу Малиновского

Украинец забил решающий гол на 72-й минуте поединка.

В матче 23-го тура чемпионата Италии Аталанта на выезде обыграла Фиорентину со счетом 2:1.

"Фиалки" открыли счет на 32-й минуте встречи, однако клуб из Бергамо восстановил паритет на старте второго тайма благодаря усилиям Дувана Сапаты.

На 64-й минуте на поле появился украинец Руслан Малиновский, который спустя 8 минут забил решающий гол точным ударом с дальней дистанции.

Победа над Фиорентиной позволила Аталанте укрепиться на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на три очка от накануне проигравшей Ромы.

Фиорентина - Аталанта 1:2

Голы: Кьеза, 32 - Сапата, 49, Малиновский, 72.

Фиорентина: Драговски - Миленкович, Песселья, Игор - Лирола, Бенасси (Бадель, 85), Пульгар (Соттил, 79), Кастровилли, Дальберт - Кьеза, Кутроне (Влахович, 46).

Аталанта: Голлини - Толой, Паломино, Джимсити - Кастань, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 64), Госенс - Гомес (Тамезе, 90) - Иличич, Сапата.

Предупреждения: Кастровилли, Влахович - Сапата, Голлини.