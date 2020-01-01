Аталанта обыграла Фиорентину благодаря голу Малиновского
В матче 23-го тура чемпионата Италии Аталанта на выезде обыграла Фиорентину со счетом 2:1.
"Фиалки" открыли счет на 32-й минуте встречи, однако клуб из Бергамо восстановил паритет на старте второго тайма благодаря усилиям Дувана Сапаты.
На 64-й минуте на поле появился украинец Руслан Малиновский, который спустя 8 минут забил решающий гол точным ударом с дальней дистанции.
Победа над Фиорентиной позволила Аталанте укрепиться на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на три очка от накануне проигравшей Ромы.
Фиорентина - Аталанта 1:2
Голы: Кьеза, 32 - Сапата, 49, Малиновский, 72.
Фиорентина: Драговски - Миленкович, Песселья, Игор - Лирола, Бенасси (Бадель, 85), Пульгар (Соттил, 79), Кастровилли, Дальберт - Кьеза, Кутроне (Влахович, 46).
Аталанта: Голлини - Толой, Паломино, Джимсити - Кастань, Фройлер, Пашалич (Малиновский, 64), Госенс - Гомес (Тамезе, 90) - Иличич, Сапата.
Предупреждения: Кастровилли, Влахович - Сапата, Голлини.
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