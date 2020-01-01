Малиновский забил гол в ворота Фиорентины
Точный удар украинца вывел Аталанту вперед в матче Серии А.
Сегодня, 8 февраля, в рамках 23-го тура чемпионата Италии Фиорентина на своем поле принимает Аталанту.
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Голом в этом поединке отличился украинский полузащитник Руслан Малиновский, который поразил ворота соперника на 72-й минуте после подачи Гомеса.
Отметим, что поединок украинец начал на скамейке запасных и появился на поле только на 64-й минуте.
Благодаря точному удару Руслана его команда вышла вперед и сейчас ведет со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что голевой пас Малиновского не помог Аталанте пройти Фиорентину в Кубке Италии.
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