Интер - Милан: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А
В воскресенье, 9 февраля, состоится миланское дерби - Интер сыграет с Миланом в рамках 23-го тура Серии А. Поединок состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).
По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является Интер. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу подопечных Конте с коэффициентом 1.99, в то время как на успех Милана можно поставить с коэффициентом 4.00. Ничью здесь оценили в 3.50.
Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу хозяев поля здесь оценили в 1.95, а на триумф подопечных Пиоли принимают ставки с коэффициентом 4.00. Ничейный результат здесь оценили в 3.40
Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Интера - 1.95, победа Милана - 4.10, ничья - 3.40.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Милан, которая начнется 9 февраля в 21:45 по киевскому времени.
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