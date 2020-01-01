Интер - Милан: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

Интер примет Милан в матче 23-го тура чемпионата Италии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 9 февраля, состоится миланское дерби - Интер сыграет с Миланом в рамках 23-го тура Серии А. Поединок состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является Интер. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу подопечных Конте с коэффициентом 1.99, в то время как на успех Милана можно поставить с коэффициентом 4.00. Ничью здесь оценили в 3.50.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу хозяев поля здесь оценили в 1.95, а на триумф подопечных Пиоли принимают ставки с коэффициентом 4.00. Ничейный результат здесь оценили в 3.40

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Интера - 1.95, победа Милана - 4.10, ничья - 3.40.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Милан, которая начнется 9 февраля в 21:45 по киевскому времени.