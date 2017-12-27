Интер - Милан: онлайн трансляция матча чемпионата Италии

Интер примет Милан в матче Серии А. Следите за событиями миланского дерби в онлайн трансляции на нашем сайте.

В воскресенье, 9 февраля, состоится миланское дерби - Интер сыграет с Миланом в рамках 23-го тура Серии А. Поединок состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

Онлайн трансляция матча Интер - Милан будет доступна в этой новости 9 февраля, начиная с 21:45 по киевскому времени.

В преддверии дерби положение Интера в турнирной таблице весьма отличное. Подопечные Антонио Конте занимают второе место, имея в своем активе 51 балл (15 побед, 6 ничьих, 1 поражение) и отставая от лидирующего Ювентуса на 3 пункта.

А вот Милан не самым удачным образом проводит нынешний сезон. Команда Стефано Пиоли набрала 32 очка (9 побед, 5 ничьих, 8 поражений) за 22 матча и находится на девятом месте в турнирной таблице Серии А.

С 1993 года команды сыграли между собой 62 поединка. В 24 встречах победу одержал Интер, 21 раз триумфатором был Милан, а еще 17 игр завершились вничью. По мнению букмекеров, фаворитом в предстоящем противостоянии являются хозяева поля.

Последние матчи Интера:

02.02.20. Удинезе - Интер - 0:2 (Серия А)

29.01.20. Интер - Фиорентина - 2:1 (Кубок Италии, 1/4 финала)

26.01.20. Интер - Кальяри - 1:1 (Серия А)

19.01.20. Лечче - Интер - 1:1 (Серия А)

14.01.20. Интер - Кальяри - 4:1 (Кубок Италии, 1/8 финала)

Последние матчи Милана:

02.02.20. Милан - Верона - 1:1 (Серия А)

28.01.20. Милан - Торино - 4:2 (Кубок Италии, 1/4 финала)

24.01.20. Брешиа - Милан - 0:1 (Серия А)

19.01.20. Милан - Удинезе - 3:2 (Серия А)

15.01.20. Милан - СПАЛ - 3:0 (Кубок Италии, 1/8 финала)

Последние очные встречи:

21.09.19. Милан - Интер - 0:2 (Серия А)

17.03.19. Милан - Интер - 2:3 (Серия А)

21.10.18. Интер - Милан - 1:0 (Серия А)

04.04.18. Милан - Интер - 0:0 (Серия А)

27.12.17. Милан - Интер - 1:0 (Кубок Италии)