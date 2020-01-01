Коларов: Болонья заслужила победу

Защитник "волков" считает, что его команде стоит работать усерднее.

Защитник Ромы Александар Коларов поделился своими эмоциями после поражения от Болоньи (2:3) в 23 туре чемпионата Италии.

“Мы проиграли, Болонья заслужила эту победу. Новый год начался для нас не очень успешно, но такое случается по ходу сезона. Мы можем лишь опустить головы и работать еще усерднее.

Мы знали, что Болонью будет сложно обыграть и что они очень опасны при контратаках. Наш прессинг был недостаточно хорош.

Мы не соответствовали своим стандартам. После перерыва мы играли лучше, но этого было недостаточно“, - цитирует Коларова Football Italia.

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