Фонсека: У Ромы есть эмоциональные проблемы
Португальский специалист отметил, что его подопечные делают много ошибок в защите.
Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал поражение от Болоньи (2:3) в 23 туре чемпионата Италии.
“На команду повлияло поражение от Сассуоло, у нас не было уверенности в обороне. Мы не сумели сохранить спокойствие.
После первого и второго пропущенных голов у нас были проблемы. Во втором тайме нам удалось правильно отреагировать, но красная карточка все испортила. Мы совершаем делаем много ошибок в обороне.
Это непростой период, мне нужно подумать над тем, как улучшить ситуацию. Команде удавались многие хорошие вещи в этом сезоне, думаю, это эмоциональная проблема“, - цитирует Фонсеку сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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