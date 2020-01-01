Фонсека: У Ромы есть эмоциональные проблемы

Португальский специалист отметил, что его подопечные делают много ошибок в защите.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал поражение от Болоньи (2:3) в 23 туре чемпионата Италии.

“На команду повлияло поражение от Сассуоло, у нас не было уверенности в обороне. Мы не сумели сохранить спокойствие.

После первого и второго пропущенных голов у нас были проблемы. Во втором тайме нам удалось правильно отреагировать, но красная карточка все испортила. Мы совершаем делаем много ошибок в обороне.

Это непростой период, мне нужно подумать над тем, как улучшить ситуацию. Команде удавались многие хорошие вещи в этом сезоне, думаю, это эмоциональная проблема“, - цитирует Фонсеку сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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