Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фонсека: У Ромы есть эмоциональные проблемы

Комментариев: 0
Португальский специалист отметил, что его подопечные делают много ошибок в защите.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал поражение от Болоньи (2:3) в 23 туре чемпионата Италии.

“На команду повлияло поражение от Сассуоло, у нас не было уверенности в обороне. Мы не сумели сохранить спокойствие.

После первого и второго пропущенных голов у нас были проблемы. Во втором тайме нам удалось правильно отреагировать, но красная карточка все испортила. Мы совершаем делаем много ошибок в обороне.

Это непростой период, мне нужно подумать над тем, как улучшить ситуацию. Команде удавались многие хорошие вещи в этом сезоне, думаю, это эмоциональная проблема“, - цитирует Фонсеку сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Смотрите также видео голов и обзор матча Рома - Болонья.

Поделись:
Теги: футбол, Рома, Серия А, чемпионат Италии, Паулу Фонсека
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь