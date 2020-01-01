Рома - Болонья 2:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Подопечные Фонсеки неожиданно уступили в матче 23 тура Серии А.
Рома уступила Болонье в рамках 23 тура чемпионата Италии. Дублем в поединке отметился нападающий “красно-синих“ Муса Барроу.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Болонья:
Рома - Болонья 2:3
Голы: Денсвилл, 22 (в свои ворота), Мхитарян, 72 - Орсолини, 16, Барроу, 26, 51.
Рома: Пау Лопес - Сантон (Бруно Перес, 61), Манчини, Смоллинг, Коларов - Кристанте, Верету (Калинич, 79) - Ундер (Карлес Перес, 57), Мхитарян, Перотти - Джеко.
Болонья: Скорупски - Томиясу, Бани, Данило, Денсвилл - Схоутен, Сванберг (Домингес, 73) - Орсолини (Ольсен, 83), Сориано, Барроу (Джувара, 86) - Паласио.
Предупреждения: Сантон, Бруно Перес - Сванберг, Схоутен, Бани, Скорупски.
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