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Рома - Болонья 2:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Подопечные Фонсеки неожиданно уступили в матче 23 тура Серии А.

Рома - Болонья: видео голов и обзор матча
Рома - Болонья: видео голов и обзор матча
Getty Images

Рома уступила Болонье в рамках 23 тура чемпионата Италии. Дублем в поединке отметился нападающий “красно-синих“ Муса Барроу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Болонья:

Рома - Болонья 2:3
Голы: Денсвилл, 22 (в свои ворота), Мхитарян, 72 - Орсолини, 16, Барроу, 26, 51.

Рома: Пау Лопес - Сантон (Бруно Перес, 61), Манчини, Смоллинг, Коларов - Кристанте, Верету (Калинич, 79) - Ундер (Карлес Перес, 57), Мхитарян, Перотти - Джеко.

Болонья: Скорупски - Томиясу, Бани, Данило, Денсвилл - Схоутен, Сванберг (Домингес, 73) - Орсолини (Ольсен, 83), Сориано, Барроу (Джувара, 86) - Паласио.

Предупреждения: Сантон, Бруно Перес - Сванберг, Схоутен, Бани, Скорупски.

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Теги: футбол, Рома, Болонья, видео голов, обзор матча, Серия А, чемпионат Италии
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