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Алехандро Гомес: Покинул Металлист из-за войны

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Аргентинец хотел выступать в Лиге чемпионов.
Алехандро Гомес
Алехандро Гомес
Getty Images

Полузащитник Аталанты Алехандро Гомес поделился впечатлениями от матча с Шахтером (3:0) в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. 

“Я не думал, что смогу сыграть с Шахтером, ведь были проблемы с ногой. Общался с врачами, говорил, что не смогу сыграть. Не мог ходить, бегать, начал работать с физиотерапевтами. 

После пунктуры мне удалось сыграть. В матче все получилось: я сделал ассисты, показал себя с лучшей стороны, судьба хотела, чтобы мы прошли дальше. 

Иногда судьба играла со мной злую шутку. Я отправился играть за Металлист, чтобы выступать в Лиге чемпионов, но у меня не получилось. Мне пришлось уехать из-за войны, а через шесть лет добился этого с Аталантой“, - приводит слова Гомеса Sky Sports. 

Отметим, что в плей-офф Аталанта сыграет с Валенсией.

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Теги: Алехандро Гомес, Аталанта, Металлист, Лига чемпионов, футбол
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