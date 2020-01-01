Алехандро Гомес: Покинул Металлист из-за войны

Аргентинец хотел выступать в Лиге чемпионов.

Полузащитник Аталанты Алехандро Гомес поделился впечатлениями от матча с Шахтером (3:0) в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Я не думал, что смогу сыграть с Шахтером, ведь были проблемы с ногой. Общался с врачами, говорил, что не смогу сыграть. Не мог ходить, бегать, начал работать с физиотерапевтами.

После пунктуры мне удалось сыграть. В матче все получилось: я сделал ассисты, показал себя с лучшей стороны, судьба хотела, чтобы мы прошли дальше.

Иногда судьба играла со мной злую шутку. Я отправился играть за Металлист, чтобы выступать в Лиге чемпионов, но у меня не получилось. Мне пришлось уехать из-за войны, а через шесть лет добился этого с Аталантой“, - приводит слова Гомеса Sky Sports.

Отметим, что в плей-офф Аталанта сыграет с Валенсией.