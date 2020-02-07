Роналду: Думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре

Португалец признался, что даже не мечтал о подобном успехе.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не думал, что его футбольная карьера станет настолько успешной.

“Я думал, что в 35 лет я буду просто рыбачить на Мадейре. Такой успех даже не приходил мне в голову. Я хотел стать профессиональным футболистом, но я не думал, что смогу выиграть все то, что уже выиграл.

Играя за Ювентус у меня есть шанс снова побеждать. Мы понимаем, что это непросто и зависит от многих факторов, но это возможно, потому что у нас хорошая команда“, - приводит слова Роналду Goal.

Ранее Ювентус ярко поздравил своего футболиста с днем рождения.