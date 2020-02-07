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Роналду: Думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре

Комментариев: 2
Португалец признался, что даже не мечтал о подобном успехе.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не думал, что его футбольная карьера станет настолько успешной.

“Я думал, что в 35 лет я буду просто рыбачить на Мадейре. Такой успех даже не приходил мне в голову. Я хотел стать профессиональным футболистом, но я не думал, что смогу выиграть все то, что уже выиграл.

Играя за Ювентус у меня есть шанс снова побеждать. Мы понимаем, что это непросто и зависит от многих факторов, но это возможно, потому что у нас хорошая команда“, - приводит слова Роналду Goal.

Ранее Ювентус ярко поздравил своего футболиста с днем рождения.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Ювентус
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Комментариев (2)
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bugrov3    07.02.2020, 19:27
Оценка:  0
bugrov3
не его фанат, но искренне желаю удачи. он уникален!
caze22    07.02.2020, 19:14
Оценка:  0
caze22
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dafo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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