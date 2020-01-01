Пирло: Сегодняшний Милан очень сильно отличается от старого

Проблема "россонери" в финансовых возможностях.

Бывший футболист Милана Андреа Пирло поделился мнением о теперешнем положении “россонери“ в футболе.

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“Сегодняшний Милан очень сильно отличается от старого. Мальдини и Бобан делают все, что могут для клуба. Они подписывают доступных игроков, так как у клуба больше нет таких финансовых возможностей, как было раньше.

Проблема Мальдини и Бобана не в том, что они перешли с поля в кабинеты, а в переходе от Милана, что они знали, к клубу, где они работают сейчас.

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Они хорошо себя проявили в трудную минуту. Мне кажется, что они те люди, которые готовы постепенно вернуть Милан.

Пиоли(прим. - главный тренер) выжимает максимум из игроков“, - приводит слова Пирло Football Italia.

Ранее сообщалось, что Пирло будет включен в Зал славы итальянского футбола.