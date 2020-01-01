В почетный список футболистов, которых включат в Зал славы, также вошли Збигнев Бонек и Карло Маццоне.

Легендарный бывший футболист Андреа Пирло будет включен в Зал славы итальянского футбола. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Италии.

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Помимо "маэстро" в Зал славы попадут экс-игрок Ювентуса и Ромы Збигнева Бонека, а также известный тренер ряда итальянских клубов Карло Маццоне. Официальная церемония состоится 4 мая во Флоренции.

Напомним, что Пирло за свою карьеру выступал за Брешию, Интер, Реджину, Милан, Ювентус и Нью-Йорк Сити. В составе сборной Италии Пирло в 2006 году стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что погибший Коби Брайант будет включен в Зал славы НБА.