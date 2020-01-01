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Эриксен: Я в Интер перешел за трофеями

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Датчанин хочет побеждать.
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Getty Images

Футболист Интера Кристиан Эриксен сообщил, почему он решил покинуть Тоттенхэм.

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“В Интере есть большая вероятность того, что я смогу выиграть трофей. Вернее, шансы больше, чем там, где я был раньше.

День финала Лиги чемпионов был очень плохим. Мы проиграли так, что вообще не хочется вспоминать.

Я в Интере, чтобы побеждать и начать новый этап. В прошлый раз я брал титул еще выступая за Аякс, так что это было слишком давно. Я до сих пор помню это ощущение, поэтому хочу испытать его в Интере“, - цитирует Эриксена Sky Sports.

Отметим, что датчанин сразу сообщил Моуринью, что намерен покинуть Тоттенхэм.

Напомним, что Эриксен перешел в Интер за 20 миллионов евро.

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Теги: Кристиан Эриксен, Интер, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, футбол, Тоттенхэм
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