Роналду - 35: Ювентус ярко поздравил футболиста с днем рождения

Пресс-служба туринского клуба отметила, что португалец подарил им невероятные эмоции.

Сегодня, 5 февраля, нападающему Ювентуса Криштиану Роналду исполнилось 35 лет. Туринцы трогательно поздравили своего лидера с днем рождения.

“Мы могли бы написать о его экстраординарной и впечатляющей статистике или просмотреть бесконечный список существующих прилагательных, чтобы найти наиболее подходящие для его описания.

Но Криштиану Роналду, который сегодня празднует свой второй день рождения в Ювентусе, давно вышел за рамки описанного, его образ жизни и спортивное дыхание идеально сочетаются с нашей ДНК: игра на максимуме, желание совершенствоваться каждый день и жажда успеха.

Роналду носит черно-белую футболку уже полтора года, и вместе мы пережили незабываемые моменты с постоянным чувством, что лучшее еще впереди.

Он подарил нам невероятные голы, которые мы уже праздновали 50 раз, он забивал практически всем соперникам в Италии и в Европе. Накануне Криштиану повторил рекорд Давида Трезеге, забив в девяти подряд матчах Серии A.

Все, что осталось сказать вместе, так же, как мы кричим с ним во время его культового празднования: с Днем рождения, Криштиану!“ - сказано в поздравительном сообщении на официальном сайте Ювентуса.