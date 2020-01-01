Лукаку: Будет приятно играть против Ибрагимовича

Бельгиец отметил, что швед находится на одном уровне с Криштиану Роналду.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку высказался о форварде Милана Златане Ибрагимовиче.

“Ибра - чемпион, я его уважаю. В Манчестере я мог тренироваться с ним каждый день, эти моменты были прекрасными. Будет приятно играть против него. Он великий футболист и профессионал.

Для меня нормально, что он демонстрирует такой уровень футбола в возрасте 38 лет. Он много работает.

Златан всегда давал мне советы, когда мы играли вместе в Манчестере. Он на такой же вершине, как и Роналду“, - цитирует Лукаку Tiki Taka.

Матч Интер - Милан состоится в воскресенье, 9 февраля, в 21:45 по киевскому времени.