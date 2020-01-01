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Лукаку: Будет приятно играть против Ибрагимовича

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Бельгиец отметил, что швед находится на одном уровне с Криштиану Роналду.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Нападающий Интера Ромелу Лукаку высказался о форварде Милана Златане Ибрагимовиче.

“Ибра - чемпион, я его уважаю. В Манчестере я мог тренироваться с ним каждый день, эти моменты были прекрасными. Будет приятно играть против него. Он великий футболист и профессионал.

Для меня нормально, что он демонстрирует такой уровень футбола в возрасте 38 лет. Он много работает.

Златан всегда давал мне советы, когда мы играли вместе в Манчестере. Он на такой же вершине, как и Роналду“, - цитирует Лукаку Tiki Taka.

Матч Интер - Милан состоится в воскресенье, 9 февраля, в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Интер, Милан, Ромелу Лукаку, Златан Ибрагимович
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