Сампдория - Наполи 2:4 видео голов и обзор матча Серии А

Неаполитанцы на выезде сумели обыграть своего соперника.

Сампдория - Наполи: видео голов Getty Images

Наполи на выезде обыграл Сампдорию со счетом 4:2 в матче 22-го тура чемпионата Италии.

За неаполитанский клуб забивали Милик, Элмас, Демме и Мертенс, а у генуэзского клуба отличились Куальярелла и Габбьядини.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Сампдория - Наполи:

Сампдория - Наполи 2:4

Голы: Куальярелла, 26, Габбьядини, 73 (с пенальти) - Милик, 3, Элмас, 16, Демме, 83, Мертенс, 90+8.

Сампдория: Аудеро - Торсби, Тонелли, Колли, Оджелло - Экдаль, Линетты, Янтко (Виера, 79), Рамирес (Марони, 68) - Габбьядини, Куальярелла (Бонацолла, 75).

Наполи: Мерет - Руй, Ди Лоренцо, Манолас, Хисай - Зелински, Лоботка (Демме, 61), Элмас (Политано, 79) - Инсинье, Милик, Кальехон (Мертенс, 72).

Предупреждения: Янтко, Экдаль, Рамирес, Линетты - Элмас, Демме, Политано.