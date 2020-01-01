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Американский миллиардер прибыл в Италию для покупки Ромы

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Дэн Фридкин прибыл в Рим, чтобы завершить сделку по покупке футбольного клуба.
Дэн Фридкин (слева)
Дэн Фридкин (слева)
Getty Images

Бизнесмен Дэн Фридкин, который является главой компании Friedkin Group, сейчас находится в Риме, где собирается завершить сделку по приобретению Ромы.

Как сообщает Calciomercato, представители Фридкина начали завершающую стадию переговоров и теперь сам бизнесмен встретится с нынешним владельцем Джеймсом Паллоттой, чтобы осуществить переход. Ожидается, что сделка завершиться в течение десяти дней.

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Предположительно, сумма сделки составит порядка 750-780 миллионов евро, в которую также включены 272 миллиона долга Ромы. Отмечается, что Паллотта сохранит минимальный пакет акций римского клуба.

Отметим, что Forbes оценивает состояние Дэна Фридкина в 4,1 миллиарда долларов (№504 в списке). Бизнесмен занимается продажей автомобилей Toyota в странах Персидского залива, а также в Техасе, Оклахоме, Луизиане и Арканзасе.

Ранее сообщалось, что Барселона продала своего таланта в Рому.

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Теги: Рома, Джеймс Паллотта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, сделка, футбол
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