Конте: Эриксен должен набрать необходимую форму для Италии

Датчанин провел дебютный поединок.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился мнением по поводу адаптации Кристиана Эриксена в клубе.

“Я считаю, что как человек, который пришел в команду пять дней назад, Эриксен оказывает позитивное влияние на игру. Мы еще не должны забывать, что мы выпускаем его на поле в спешке, ведь в составе у нас не было нескольких полузащитников.

Безусловно, что ему нужно время, чтобы привыкнуть к нашему стилю игры. Он должен набрать необходимую для Серии А форму, но я очень доволен его дебютом в полном матче“, - приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что Эриксен перешел в Интер за 20 миллионов евро.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Удинезе - Интер.