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Конте: Эриксен должен набрать необходимую форму для Италии

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Датчанин провел дебютный поединок.
Конте - Эриксен
Конте - Эриксен
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился мнением по поводу адаптации Кристиана Эриксена в клубе.

“Я считаю, что как человек, который пришел в команду пять дней назад, Эриксен оказывает позитивное влияние на игру. Мы еще не должны забывать, что мы выпускаем его на поле в спешке, ведь в составе у нас не было нескольких полузащитников.

Безусловно, что ему нужно время, чтобы привыкнуть к нашему стилю игры. Он должен набрать необходимую для Серии А форму, но я очень доволен его дебютом в полном матче“, - приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что Эриксен перешел в Интер за 20 миллионов евро.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Удинезе - Интер.

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Теги: Антонио Конте, Кристиан Эриксен, Интер, футбол, Сериа А, чемпионат Италии по футболу
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