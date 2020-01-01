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Удинезе - Интер 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Дубль Лукаку принес победу Интеру.

Удинезе - Интер: видео голов и обзор матча
Удинезе - Интер: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 22-го тура Удинезе дома играло против Интера.

Счет в матче был открыт только во втором тайме. Автором гола стал Ромелу Лукаку. Спустя несколько минут, бельгиец сделал дубль. Ромелу уверенно реализовал пенальти.

Это первая победа “нерадзурри“ после трех подряд ничьей.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Удинезе - Интер:

Удинезе - Интер 0:2

Голы: Лукаку, 64, 71 (пен.)

Удинезе: Муссо - Бекао, Де Майо, Нуйтинк (Яяло, 73) - Ларсен, Фофана (Теодорчик, 83), Мандрагора, Де Поль, Сема (Зегелаар, 72) - Окака, Лазанья.

Интер: Паделли - Шкриниар, Де Врей, Бастони - Мозес (Д'Амброзио, 83), Весино, Барелла, Эриксен (Брозович, 58), Янг - Лукаку, Эспосито (Санчес, 59).

Предупреждения: Ларсен, Лазанья - Барелла, Бастони.

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Теги: Удинезе, Интер, чемпионат Италии по футболу, Сериа А, видео голов, обзор матча, видео, футбол
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