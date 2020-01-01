Милан - Верона 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии
В рамках 22-го тура чемпионата Италии Милан дома принимал Верону.
Команды в первом тайме обменялись голами. Сначала на 13-й минуте матча гости открыли счет, а уже в середине тайма Чалханоглу нивелировал преимущество соперника.
На 68-й минуте красную карточку получил полузащитник Милана Амрабат, но Верона не смогла воспользоваться преимуществом в одного игрока. Матч завершился итоговой ничьей.
Отметим, что дебютный поединок провел сын Мальдини.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мила - Верона:
Милан – Верона 1:1
Голы: Чалханоглу, 29 – Фараони, 13
Милан: Доннарумма – Калабрия (Салемакерс, 77), Масаккьо, Романьоли, Эрнандес – Кастальехо (Д. Мальдини, 90+3), Кессье, Бонавентура (Пакета, 64), Чалханоглу – Ребич, Леау
Верона: Сиьлвестри – Ррхамани, Гюнтер, Кумбулла – Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович – Верре (Борини, 70), Пессина, Дзакканьи (Давидович, 90+5)
Предупреждения: Эрнандес – Ррхмани, Пессина, Борини, Сильвестри
Удален: Амрабат, 68.
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