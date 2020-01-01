Лацио - СПАЛ 5:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Римская команда не оставила шансов своему сопернику.

Лацио - СПАЛ: видео голов и обзор матча Getty Images

Лацио разгромил СПАЛ в рамках 22 тура чемпионата Италии. Дублем в составе “орлов“ отметились Иммобиле и Кайседо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лацио - СПАЛ:

Лацио - СПАЛ 5:1<br />Голы: Иммобиле, 3, 29, Кайседо, 16, 38, Адеканье, 58 - Миссироли,65

Лацио - СПАЛ 5:1

Голы: Иммобиле, 3, 29, Кайседо, 16, 38, Адеканье, 58 - Миссироли, 65

Лацио: Стракоша - Бастос, Ачерби, Раду (Вавро, 72) - Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Альберто, Лулич (Хони, 61) - Кайседо (Адеканье, 58), Иммобиле.

СПАЛ: Бериша - Томович, Фелипе (Зуканович, 67), Бонифаци - Стрефецца, Дабо (Мурджа, 70), Миссироли, Кастро (Вальдифиори, 75), Реца - Ди Франческо, Флокаари.

Предупреждения: Милинкович-Савич - Ди Франческо, Миссироли.