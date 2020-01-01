Серия А: Аталанта и Дженоа сыграли вничью, Лацио разгромил СПАЛ

Вашему вниманию результаты 22 тура чемпионата Италии.

В Италии состоялись матчи 22 тура Серии А.

Аталанта Руслана Малиновского не смогла победить Дженоа, в Лацио на своем поле не оставил шансов СПАЛу. Милан и Верона не смогли выявить сильнейшего.

Аталанта - Дженоа 2:2

Голы: Толой, 12, Иличич, 35 - Кришито, 19 (с пенальти), Санабрия

Аталанта: Голлини - Толой, Паломино, Джимсити - Хатебур, де Роон, Пашалич (Фрелер, 54), Госенс - Иличич (Муриэль, 76), Сапата (Малиновский, 63), Гомес

Дженоа: Перин - Бираски, Ромеро, Мазьелло - Гильоне (Голданига, 90+2), Берами, Шене, Стураро, Кришито - Пинамонти (Дестро, 86), Санабрия (Кассата, 83)

Предупреждения: Палашич, де Роон - Берами, Ромеро, Кассата, Перин, Кришито

Удален: Берами, 83.

Лацио - СПАЛ 5:1

Голы: Иммобиле, 3, 29, Кайседо, 16, 38, Адеканье, 58 - Миссироли, 65.

Лацио: Стракоша - Бастос, Ачерби, Раду (Вавро, 72) - Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Альберто, Лулич (Хони, 61) - Кайседо (Адеканье, 58), Иммобиле.

СПАЛ: Бериша - Томович, Фелипе (Зуканович, 67), Бонифаци - Стрефецца, Дабо (Мурджа, 70), Миссироли, Кастро (Вальдифиори, 75), Реца - Ди Франческо, Флокаари.

Предупреждения: Милинкович-Савич - Ди Франческо, Миссироли.

Милан - Верона 1:1

Голы: Чалханоглу, 29 - Фараони, 13

Милан: Доннарумма - Калабрия (Салемакерс, 77), Масаккьо, Романьоли, Эрнандес - Кастальехо (Д. Мальдини, 90+3), Кессье, Бонавентура (Пакета, 64), Чалханоглу - Ребич, Леау

Верона: Сиьлвестри - Ррхамани, Гюнтер, Кумбулла - Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович - Верре (Борини, 70), Пессина, Дзакканьи (Давидович, 90+5)

Предупреждения: Эрнандес - Ррхмани, Пессина, Борини, Сильвестри

Удален: Амрабат, 68.