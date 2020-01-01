Президент Фиорентины: Ювентус - сильная команда, зачем судьи ей помогают?

Рокко Коммиссо раскритиковал работу арбитров в матче чемпионата Италии.

Президент Фиорентины Рокко Коммиссо поделился своим мнением о судействе в матче 22 тура чемпионата Италии против Ювентуса (0:3).

“За шесть месяцев, которые я нахожусь в итальянском футболе, я ни разу не критиковал арбитров.

Но теперь я должен сказать. Судьи не должны решать исход матчей. Если первый пенальти был спорный, то второго и вовсе не было.

Ювентус - достаточно сильная команда. Дайте ей играть и выигрывать, но зачем помогать? Наша команда уже не в первый раз страдает от судейства. Достаточно вспомнить недавние матчи против Интера и Дженоа“, - цитирует фунционера DAZN.

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