Ювентус - Фиорентина 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Туринцы добыли очередную победу в Серии А.
Ювентус обыграл Фиорентину в матче 22 тура чемпионата Италии. Голами отметились Криштиану Роналду и Маттейс де Лигт.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Фиорентина:
Ювентус - Фиорентина 3:0
Голы: Роналду, 40 (пен.), 80 (пен.), де Лигт, 90+1
Ювентус: Щенсны - Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро - Рабио (Матюиди, 88), Пьянич, Бентанкур - Дуглас Коста (Бернардески, 82), Игуаин (Дибала, 67), Роналду.
Фиорентина: Драговски - Чеккерини, Песселья, Игор - Лирола, Бенасси, Пулгар, Геззаль (Влахович, 59), Дальберт - Кьеза, Кутроне (Соттил, 73).
Предупреждения: Бонуччи - Кьеза, Песселья, Геззаль, Чеккерини.
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