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Ювентус - Фиорентина 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Туринцы добыли очередную победу в Серии А.

Ювентус - Фиорентина: видео голов и обзор матча
Ювентус - Фиорентина: видео голов и обзор матча
Getty Images

Ювентус обыграл Фиорентину в матче 22 тура чемпионата Италии. Голами отметились Криштиану Роналду и Маттейс де Лигт.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Фиорентина:

Ювентус - Фиорентина 3:0

Голы: Роналду, 40 (пен.), 80 (пен.), де Лигт, 90+1

Ювентус: Щенсны - Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро - Рабио (Матюиди, 88), Пьянич, Бентанкур - Дуглас Коста (Бернардески, 82), Игуаин (Дибала, 67), Роналду.

Фиорентина: Драговски - Чеккерини, Песселья, Игор - Лирола, Бенасси, Пулгар, Геззаль (Влахович, 59), Дальберт - Кьеза, Кутроне (Соттил, 73).

Предупреждения: Бонуччи - Кьеза, Песселья, Геззаль, Чеккерини.

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Теги: футбол, Ювентус, Фиорентина, видео голов, обзор матча, Серия А, чемпионат Италии
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