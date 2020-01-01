Дубль Роналду принес Ювентусу победу над Фиорентиной
"Лилии" не смогли ничего противопоставить сопернику.
Ювентус обыграл Фиорентину в рамках 22 тура чемпионата Италии.
Дубль на счету нападающего Криштиану Роналду. Еще одним точным ударом отметился защитник туринцев Маттейс де Лигт.
Ювентус - Фиорентина 3:0
Голы: Роналду, 40 (пен.), 80 (пен.), де Лигт, 90+1
Ювентус: Щенсны - Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро - Рабио (Матюиди, 88), Пьянич, Бентанкур - Дуглас Коста (Бернардески, 82), Игуаин (Дибала, 67), Роналду.
Фиорентина: Драговски - Чеккерини, Песселья, Игор - Лирола, Бенасси, Пулгар, Геззаль (Влахович, 59), Дальберт - Кьеза, Кутроне (Соттил, 73).
Предупреждения: Бонуччи - Кьеза, Песселья, Геззаль, Чеккерини.
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