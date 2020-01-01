Сассуоло - Рома 4:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Хозяева оказались сильнее.

Сассуоло - Рома: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 22-го тура чемпионата Италии Сассуоло дома принимал Рому.

В первом тайме хозяева поля смогли забить три мяча в ворота “волков“. Однако после перерыва подопечные Пауло Фонсеки смогли вернуться в игру, забив два мяча. Спустя пару минут полузащитник Сассуоло Бога установил окончательный счет в матче 4:2, так и не позволив Роме догнать себя.

Отметим, что с 69-й минуты Рома играла в меньшинстве.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Сассуоло - Рома:

Сассуоло – Рома 4:2

Голы: Капуто, 7, 16, Джуричич, 27, Бога, 74 – Джеко, 55, Верету, 72 (с пенальти)

Сассуоло: Консильи – Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос – Обьянг, Локателли – Берарди (Маньяни, 87), Джуричич, Бога (Маньянелли, 82) – Капуто (Дефрель, 75)

Рома: Лопес – Сантон (Б. Перес, 46), Манчини, Смоллинг, Спинаццола – Кристанте, Верету (Вильяр, 81) – Ундер (К. Перес, 65), Пеллегрини, Клюйверт – Джеко

Предупреждения: Обьянг – Кристанте, Сантон, Пеллегрини, Клюйверт, Спинаццола, Манчини

Удален: Пеллегрини, 69.